«الفنون التشكيلية»: مد فترة التقديم للمشاركة في المعرض العام حتى 17 أبريل

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش مدّ فترة التقدُّم للمشاركة في الدورة الـ 44 المعرض العام حتى يوم الأربعاء 17 أبريل 2024، استعدادا لافتتاح الدورة في مايو المقبل.

رابط المشاركة في المعرض العام 2024

وقال قطاع الفنون التشكيلية، في بيان له، أنَّ هذا يأتي نظراً للبدء في حصر أعداد المشاركين بالمعرض العام بعد إجازة عيد الفطر، ونظراً لطول فترة الإجازة التي أقرها مجلس الوزراء، وتيسيراً على الفنانين، فقد تقرر مد فترة التقدُّم للمشاركة في المعرض العام ليكون ليكون آخر موعد في الساعة 11:59 من مساء يوم الأربعاء 17 أبريل 2024.

وهذا عن طريق ملء الاستمارة من خلال هذا الرابط، وفي حال تعذُّر التقدم من خلال الرابط، برجاء إرسال البيانات المطلوبة على الإيميل التالي: Palaceofart@hotmail.com

وفيما يلي البيانات المطلوبة في حال الإرسال عبر الإيميل:

- صورة العمل.

- ⁠مقاس العمل.

- ⁠الخامة المستخدمة.

- ⁠سنة الإنتاج.

- ⁠المحور الفني.

- ⁠صورة شخصية.

- ⁠سيرة ذاتية في حدود 5 أسطر باللغة العربية.

وكان القطاع قد أعلن سابقًا أن فعاليات الدورة المرتقبة ستقام في 5 قاعات، هي: «قصر الفنون، وقاعة الباب سليم، ومركز الهناجر وقاعات متحف محمود مختار، وقاعة صلاح طاهر».