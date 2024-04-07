بوهانج يقلب الطاولة على دايجون سيتزن ويستعيد صدارة الدوري الكوري

فاز فريق بوهانج ستيلرز، على دايجون هانا سيتزن، في ملعب كأس العالم دايجيون، بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من الدوري الكوري لكرة للقدم «كيه 1»؛ ليستعيد صدارة المسابقة.

وافتتح لياندرو ريبيرو، لاعب دايجون هانا سيتيزن، التسجيل في مرمى بوهانج ستيلرز، بعد مرور دقيقة واحدة فقط من انطلاق صافرة الشوط الثاني، برأسية من داخل منطقة الجزاء، إثر تمريرة عرضية من جانب لي جونج تايك، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية للحارس.

وفي الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني، سجل كيم إن سونج، لاعب بوهانج ستيلرز، هدف التعادل من خطأ من جانب هونج جيونج أون، لاعب هانا سيتيزن، ليسددها بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، لتسكن الكرة أعلى منتصف شباك الحارس لي تشانج جيون.

هدف التعادل لفريق بوهانج ستيلرز

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سجل جيونج جاي هي، لاعب بوهانج ستيلرز، هدف التقدم بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، من تمريرة حاسمة من زميله لي هو جاي، لتسكن أعلى منتصف شباك حارس دايجون هانا سيتزن.

وبهذه النتيجة، استعاد بوهان ستيلرز، صدارة الدوري الكوري الجنوبي، من جيمتشون سانجمو، وارتفع رصيد إلى 13 نقطة، فيما تجمد رصيد دايجون هانا سيتزن عند النقطة 5 في المركز العاشر.