نادي سول يفشل في الصعود لصدارة الدوري الكوري بتعادله السلبي مع دايجو

تعادل نادي سول، سلبيا مع نظيره دايجو، على ملعب «دي جي بي دايجو بانك»، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، ليهدر فرصة تصدر المسابقة.

وفي الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني، سجل تشو يونج ووك، لاعب سول، الهدف الأول بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء لتسكن الزاوية العليا اليسرى لحارس مرمى دايجو، على إثر أسيست من زميله كي سونج يوينج، ألغاه الحكم بداعي وجود خطأ بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المشاعد «الفار».

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد سول إلى النقطة التاسعة في المركز السادس، وبرصد 6 نقاط نقطة، احتل دايجو المركز الـ11.

خسارة جونبك أمام نظيره جانجوون

وفي مباراة أخرى، خسر جونبك هيونداي موتورز أمام نظيره جانجوون، بنتيجة 2-3، على ملعب جيونجو كأس العالم في إطار الجولة السادسة من بطول

وفي مباراة أخرى، خسر جونبك هيوند ة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، وأحرز أهداف جانجوون كل من لي سانج هيون، هدفين في الدقيقتين 42 من ضربة جزاء و74، وماركو توسي، في الدقيقة 70، فيما سجل أهداف جونبك كل من كيم تاي هوان في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، ومون سيون مين في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويتصدر جيمتشون سانجمو، قمة ترتيب الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1» برصيد 12 نقطة.