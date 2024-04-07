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دراما المتحدة

تسليم 17 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية في قرية «اللبشة» بالشرقية 

كتب:

نظيمة البحرواي
12:30 م | الأحد 07 أبريل 2024
جانب من تسليم رؤوس الماشية في الشرقية 

جانب من تسليم رؤوس الماشية في الشرقية 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تُولي اهتماما كبيراً بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشِطة، لتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تحسين معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

تسليم 17 رأس ماشية حلوب

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى تسليم 17 رأس ماشية حلوب بالمواليد بقرية اللبشة التابعة لإدارة الحسينية البيطرية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية من المطلقات ومحدودي الدخل والمعاقين، دون تحملهم أي أعباء مادية، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول تعاون بين مديرية الطب البيطري وجمعية الأورمان بقيادة اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان بمصر، وممثلها بمحافظة الشرقية المستشار سيد الشوربجي.

تحصين رؤوس الماشية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن أطباء إدارة الحسينية البيطرية قاموا بتحصين رؤوس الماشية التي تم تسليمها بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتأمين على رؤوس الماشية المسلمة.

وأكد «الشوربجي» اختيار الحالات المستحقة وفق عدة معايير، أهمها عدم وجود عائل للأسرة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي القدرات، وهم مايطلق عليهم الأسر الأولى بالرعاية، بهدف توفير حياة كريمة لهم.

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بقلم نظيمة البحرواي