3 دول يظهر فيها كسوف الشمس غدا.. اعرف الأماكن والموعد

3 دول يظهر فيها الكسوف الكلي للشمس غدًا، وذلك في حدث نادر يحدث مرة واحدة لسكان أمريكا الشمالية، فسيمتد الكسوف الشمسي عبر القارة من المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى أقصى الأطراف الشرقية لكندا.

3 دول يظهر فيها الكسوف الكلي للشمس غدًا

وخلال ظهور الكسوف الكلي للشمس في الـ3 دول غدًا، يخطط العديد من الأشخاص في المنطقة لمئات الفعاليات المخصصة للكسوف الشمسي، إذ يشمل ذلك خروج الناس لمشاهدة الظاهرة الفلكية النادرة والتقاط الصور لها في الوقت المناسب.

وأوضحت شبكة «بي بي سي» البريطانية، دليل شامل للأماكن التي يمكن مشاهدة الكسوف الكلي للمش في الـ3 الدول.

أماكن ظهور الكسوف الكلي للشمس غدًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا

فيمكن مشاهدة الكسوف الكلي للشمس في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بالتوقيت المحلي لهذه المدن وتأتي كالتالي:-.

سيظهر الكسوف في سان أنطونيو بولاية تكساس الساعة 01:33 ظهراً، كما سيظهر في دالا الساعة 01:40 ظهراً وسط المدينة.

أما في ولاية إلينوي سيظهر في مدينة كاربوندايل الساعة 01:59 ظهراً وسط المدينة

وفي كليفلاند بولاية أوهايو سيظهر الساعة 03:13 ظهراً شرق المدينة.

وفي ولاية نيويورك بمدينة بافلو سيظهر الكسوف الساعة 03:18 ظهراً شرق المدينة.

وفي برلنجتون بولاية فيرمونت الساعة 03:26 ظهراً شرق المدينة.

وفي مونتريال بولاية كيبك الساعة 03:27 ظهراً شرق المدينة.

وفي فريدريكتون بولاية برونزويك الساعة 04:33 ظهراً ساحل الأطلسي.

أما في جاندر بولاية نيوفوندلاند ولابرادور الساعة 05:12 مساءً بتوقيت نيوفوندلاند.

أماكن ظهور الكسوف الكلي للشمس في المكسيك

وتمّ التخطيط للعديد من التجمعات في جميع أنحاء القارة للأشخاص الذين يرغبون في مشاهدة كسوف الشمس الكلي، بدءًا من ساحل المحيط الهادئ في مازاتلان في المكسيك إلى ملعب كرة القدم في كاربوندايل في ولاية إلينوي وصولًا إلى شواطئ بونافيستا الأطلسية في نيوفاوندلاند.

ويبدأ مسار كسوف الشمس الكلي، أي المكان الذي سيكون فيه الكسوف الشمسي مرئيًا بالكامل، في حوالي الساعة 11:07 صباحًا بالتوقيت المحلي في مازاتلان في المكسيك على ساحل المحيط الهادئ.