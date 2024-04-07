موعد الكسوف الكلي للشمس المقبل في مصر .. مرتان خلال 11 سنة

حدث نادر يترقب العالم حدوثه يوم 8 أبريل الجاري، إذ يحدث كسوفا كليا للشمس، وهي ظاهرة نادرة ينتظرها العالم، إذ أنها من أندر الظواهر الطبيعية حدوثا، ولكن لن يستطع رؤية الكسوف إلا بعض سكان قارة أمريكا الشمالية، وتساءل العديد من الأشخاص عن موعد رؤية الكسوف الكلي للشمس المقبل في مصر، إذ أن المصريين يمكنهم رؤية الكسوف مرتين خلال 11 عاما، وفي التقرير التالي نستعرض الكسوف الكلي للشمس في مصر، وفقاً لموقع «solar eclipse info».

الكسوف الكلي للشمس المقبل في مصر

في يوم الاثنين الموافق يوم 2 أغسطس من عام 2027، أي بعد ثلاث سنوات من الآن، ستتمكن مصر رؤية الكسوف الشمسي على أرضها، وهو كسوف كلي يستطيع أهل الأقصر وأسيوط وواحة سيوة رؤيته، وسيستمر لمدة 6 دقائق و22 ثانية، وفي يوم الثلاثاء الموافق واحد مايو من عام 2038، سيحدث الكسوف الثاني للشمس، وهو كسوف حلقي، سيستمر لعدة دقائق.

رؤية الكسوف من خارج أمريكا

تقدم وكالة ناسا الأمريكية تغطية حية لمشاهدة كسوف الشمس في يوم 8 أبريل الجاري، وذلك ابتداءا من الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وظهور خاص لبعض علماء ناسا ورواد الفضاء من على متن المحطات الفضائية عبر البث المباشر على صفحات الوكالة الرسمية على «السوشيال ميديا»، وسيستمر البث لمدة ثلاث ساعات متواصلة.