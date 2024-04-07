ارتفاع الذهب عالميا بنسبة 13% منذ بداية 2024.. وتوقعات بمزيد من الصعود

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمية الأسبوع الماضي لتسجل مستوى تاريخي جديد حيث سجلت ارتفاعا لـ8 جلسات من آخر 9 جلسات، رغم تعافي مستويات الدولار الأمريكي عقب صدور بيانات أفضل من المتوقع عن قطاع العمالة الأمريكي.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا بنسبة 1.7% لتسجل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 2330 دولارا للأونصة، بعد أن افتتح الذهب جلسة يوم الجمعة عند 2291 دولارا، ليسجل الذهب ارتفاع أسبوعي بنسبة 4.4%.

13% ارتفاع في أسعار الذهب منذ بداية العام

واستطاع الذهب العالمي أن يسجل ارتفاعا لـ3 أسابيع متتالية مسجلا ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 13% ليشهد منذ بداية شهر مارس أداء قياسي من الصعب تكراره، حيث ارتفاع منذ بداية شهر مارس وحتى تسجيل أعلى مستوى تاريخي بنسبة 14% ليربح 286 دولارا في 6 أسابيع تقريبا.

الارتفاع الكبير وراء الذهب يأتي عكس اتجاه الأسواق، حيث صدرت اليوم بيانات تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر مارس، لتشهد تعيين وظائف جديدة بمقدار 303 آلاف وظيفة بأعلى من التوقعات 212 ألفا، والقراءة السابقة 270 ألفا، بينما تراجع معدل البطالة إلى 3.8% من القراءة السابقة 3.9%.

وجاءت بيانات الوظائف الأمريكية أقوى من التوقعات، حيث تشير إلى إمكانية استمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت حتى يحسم البنك الفيدرالي الأمريكي أمر التضخم الأمريكي الذي عاد إلى التعافي في شهر فبراير الماضي.

وتسببت بيانات الوظائف في ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ليسجل أعلى مستوى عند 104.45 مرتفعا بنسبة 0.4% بعد أن تقلصت توقعات الأسواق لخفض البنك الفيدرالي الأمريكي للفائدة في يونيو المقبل إلى احتمال بنسبة 58% ليتراجع من 65% قبل صدور بيانات التضخم، إلا أنّ مؤشر الدولار تراجع بعد ذلك ليغلق تداولات الأسبوع عند 104.05.

وبحسب تحليل جولد بيليون فإنّ هذه البيانات كان من المفترض أن تدفع أسعار الذهب إلى التراجع ليبدأ تصحيح سلبي تأخر كثيرا وتنتظره الأسواق منذ فترة كبيرة في ظل موجة الصعود الحادة الأخيرة، ولكن المتداولين على الذهب حاليا يثير اهتمامهم الطلب المتزايد على الملاذ الآمن، ليحدث في المقابل تجاهل لتوقعات الفائدة الأمريكية.

وارتفع مؤشر VIX لتقلبات الأسواق والمعروف باسم مؤشر الخوف لأعلى مستوى منذ قرابة 5 أشهر ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته، ويرجع هذا إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسواق المالية بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد ضرب السفارة الإيرانية في سوريا، إلى جانب هجمات أوكرانية على البنية التحتية للنفط الروسي.

الذهب يرتبط بعلاقة طردية مع مؤشر التقلبات VIX، ما ساعد على تسجيل المعدن النفيس لمستويات تاريخية إلى 6 جلسات متتالية، إضافة إلى تخوفات من تزايد السيولة النقدية العالمية وارتفاع معدلات الدين الحكومي في الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي نتج عنه توجه عام لشراء الذهب اتضح في تزايد المضاربة على العقود الآجلة وعقود الخيارات للذهب في أسواق السلع العالمية.