محافظ الجيزة: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق استعدادا لعيد الفطر

اطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على استعدادات مديرية الطب البيطري لاستقبال عيد الفطر المبارك، إذ تقرر وقف جميع إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، مع تعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم وتزويدها بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها والخاصة بمرافق الصرف الصحي والمياه والكهرباء.

رقابة مكثفة على الأسواق

وأكد المحافظ أنّ هناك رقابة مكثفة على الأسواق كافة بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، إذ يجري تمشيطها لضبط السلع مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية؛ استعدادًا لعيد الفطر المبارك مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد على مدير مديرية الطب البيطري، بضرورة تكثيف الحملات بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين، والمرور على محلات الجزارة والمحال العامة وأسواق بيع الاسماك المملحة والمدخنة والثلاجات، وأماكن عرض المنتجات الغذائية بنطاق المحافظة لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على سلامة المواطنين.

استمرار أعمال النظافة العامة

وكلف هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة، وتجهيز حملات مركزية مكونة من عمال ومعدات، للدفع بهم بمختلف القطاعات، مع استمرار أعمال النظافة العامة بنظام الورديات على مدار اليوم، ورفع كفاءة دور العبادة وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات ومحيط كل منها، وإلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين في قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش ومجمع القمامة ومحطات المناولة الوراق والمريوطية.