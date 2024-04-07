إجازات شهر أبريل 2024.. هل عيد الفطر وشم النسيم منها؟

حددت الحكومة إجازات شهر أبريل 2024، التي يحصل عليها العاملون في الدولة وأبرزها 6 أيام إجازة عيد الفطر، فضلا عن يوم آخر من المناسبات القومية التي يحصل عليها عموم المصريين.

إجازات شهر أبريل 2024

وأطول إجازات شهر أبريل 2024، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء هي إجازة عيد الفطر ومدتها 6 أيام للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وتبدأ من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 أبريل الجاري حتى الأحد 14 أبريل وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في المصالح الحكومية بمناسبة عيد الفطر.

إجازة بخلاف عيد الفطر في أبريل 2024

ويحصل الموظفون على إجازة رسمية ثانية ضمن إجازات شهر أبريل 2024، وهي يوم الخميس 25 أبريل عيد تحرير سيناء، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر وفق ما أعلنه الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية بخصوص الإجازات السنوية.

وفقا للموقع المشار إليه فلن تتضمن إجازات شهر أبريل 2024، إجازة شم النسيم لهذا العام، حيث سيكون موعد إجازة شم النسيم هو الاثنين 6 مايو 2024 هذا العام، ويحصل فيه العاملون على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بهذه المناسبة.