موعد صلاة عيد الفطر 2024 في فلسطين.. مفتي القدس يوضح

أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، موعد صلاة عيد الفطر 2024 في فلسطين، حتى يستعد المسلمين لصلاة عيد الفطر، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في فلسطين

وقال المفتي إنّ موعد صلاة عيد الفطر 2024 في فلسطين لهذا العام ستكون عند الساعة 5:50 دقيقة صباحًا، بحسب التوقيت الشتوي للمسجد الأقصى المبارك.

وحثّ الشيخ محمد حسين المواطنين بعد صلاة عيد الفطر 2024 في فلسطين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكراً المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علمًا بأنّ صدقة الفطر قدرت هذا العام بعشرة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.

أجواء الاحتفال بعيد الفطر في فلسطين

وتتميز احتفالات عيد الفطر المبارك في فلسطين بأجواء فريدة وطقوس خاصة، حيث يحتفل الفلسطينيون بطريقتهم الخاصة مع استمرارية العادات والتقاليد الفلكلورية والتراثية الشعبية التي تورثوها عن أجدادهم.

وكان الفلسطينيون يستقبلون أيام عيد الفطر السعيد بأجواء مليئة بالبهجة، وتتميز بطابع خاص خاصة بين الأطفال، فالعيد يأتي بعاداته وأجواءه الخاصة التي تميز كل بيت قبل حلول العيد.