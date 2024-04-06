علم فلسطين حاضر في مسابقة تكريم حفظة القرآن بالمنوفية

نظم مركز شباب أشمون بمحافظة المنوفية، حفل تكريم لحفظة القران الكريم داخل الملعب بحضور المئات من أهالي المدينة مع أبنائهم للحرص على تشجيعهم نظير نجاحهم، حيث بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، ثم إحياء فرقة نسمات الحفل من خلال الأناشيد والابتهالات الدينية وسط فرحة كافة الحاضرين .

تزيين الحفل بعلم مصر وفلسطين

وقال محمد نبيل عضو مجلس إدارة بمركز شباب أشمون، إنهم حرصوا على تشكيل كلمات «الله أكبر - تحيا مصر»، بطول الملعب من خلال وضع الكراسي وجلوس حفظة القرآن الكريم عليها، كما تم وضع أعلام مصر وفلسطين بين الكلام للتعبير عن مدى دعم الشعب الفلسطيني وأن الدولتين مصر وفلسطين يد واحدة.

مسابقة القرآنية لتشجيع الأطفال

وتابع «نبيل» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن مركز شباب أشمون يقيم حفل تكريم لحفظة القران الكريم كل عام من أجل تشجيع الأطفال والطلاب على حفظ كتاب الله، من خلال تكريمهم بمبلغ مالي وشهادات تقدير وسط حضور ذويهم من أجل حث الأطفال إلى حفظ القرآن الكريم.