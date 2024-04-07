«النقل»: تركيب كراسي «صناعة مصرية» في 5 عربات قطارات درجة ثانية مكيفة

أعلنت وزارة النقل تركيب كراسي مُصنعة بواسطة إحدى الشركات المصرية بـ5 عربات درجة ثانية مكيفة؛ لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، موضحة أن التركيب تم بأيادٍ مصرية خالصة، وفق المواصفات والمعايير العالمية، في ورش أبوزعبل المتخصصة.

تطوير منظومة السكك الحديدية

وأكدت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار تطوير منظومة السكك الحديدية على مختلف الخطوط سواء بإضافة نوعيات جديدة من القطارات أو تطوير القطارات الموجودة حاليًا في الورش المتخصصة كورش كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف وورش أبو زعبل الإنتاجية.

وقال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، لـ«الوطن»، إن وزارة النقل اتجهت في الفترة الأخيرة لتعميق التصنيع المحلي من خلال الاعتماد على ورشها الإنتاجية المتخصصة، موضحًا أنّ هذه الورش بها إمكانات ضخمة تُمكنها من تطوير منظومة السكك الحديدية.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة، أن الورش أسهمت في إحداث تغيير في المنظومة، ودليل ذلك القطارات الإسباني المكيفة التي ظلت لحوالي 40 عاماً لم تشهد أي تطوير، إلى أن تم تطويرها في ورش كوم أبوراضي ببني سويف بأيادٍ مصرية خالصة، واشتمل التطوير على العربات من الداخل والخارج، وتعمل حالياً على خطوط السكة الحديد.