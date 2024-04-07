خطة تطوير ورش أبو زعبل الإنتاجية لتصنيع قطع غيار لعربات القطارات

كشفت وزارة النقل عن الجهود المبذولة لتطوير ورش أبو زعبل الإنتاجية المتخصصة في عمرة عربات البضائع بأنواعها وعربات الركاب الدرجة الثالثة العادية وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالوحدات المتحركة، موضحة أنّ الورش مسؤولة عن أعمال العمرات المتوسطة والعمومية لعربات الدرجة الثالثة للركاب ومختلف أنواع عربات البضائع من صهريجات وعربات غلال وعربات سطح.

خطة تطوير الورش

تشتمل الورش على ورش تصنيع قطع الغيار اللازمة لعربات الركاب والجرارات وعربات البضائع وأقسام العمرات المختلفة والتي تحتاجها مختلف جهات وورش الهيئة وكذلك أقسام العجل والمسابك التي تقوم بتصنيع لقم الفرامل، ووفق تقرير للوزارة، انتهت المرحلة الأولى من خطة تطوير الورش وجار تنفيذ باقي المراحل.

تتضمن الخطة الحالية لتطوير الورش، تحديث ورفع كفاءة ماكينات ومعدات الورشة والمعدات والأجهزة الحديثة التي تم تدعيمها بها، بالإضافة إلى الاطلاع على المسطحات الخالية بالورشة ومخطط استغلالها، وهنا شددت قيادات وزارة النقل، على ضرورة بذل مزيد من الجهد فى توفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة للعمل على زيادة إنتاجية عربات الركاب والاستمرار في تحسين مستوى الخدمة فى الفترة القادمة.

يأتي تطوير الورشة في إطار الخطة الشاملة لتطوير 33 ورشة قائمة وإنشاء 5 ورش جديدة، حيث أكدت الوزارة أنّ تطوير الورش القائمة يشمل تطوير البنية التحتية والمعدات وبناء هناجر جديدة للتوسعة وفتح ورش جديدة وتدريب العاملين بها على أحدث نظم وتكنولوجيا صيانة وعمل العمرات لأسطول الوحدات المتحركة.

ورش أبو زعبل

يذكر أنّ ورش أبو زعبل تبلغ مساحتها 67 فدانا وتضم 847 مهندسا وعاملا وإداريا وتقوم بعمل عمرة عمومية لـ10 عربات ركاب ومن 40 - 50 عربة بضائع وإنتاج من 8000 - 10000 لقمة فرامل زهر شهريا إضافة إلى تصنيع من 500 - 1000 قطعة غيار متنوعة بخلاف الجلب والبنوز شهريا.