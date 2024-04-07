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دراما المتحدة

علي جمعة: شفاعة النبي لكل البشرية حتى غير المسلمين

كتب:

منتصر سليمان
01:51 م | الأحد 07 أبريل 2024
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل حول هل سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لكل الناس يوم القيامة؟

وقال جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد: «يشفع لكل البشرية سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، سواء آمنوا به أو لم يأمنوا به، يشفع للجميع شفاعة عامة كاملة».

برنامج «نور الدين» يعرض على قنوات الشركة المتحدة، ويفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

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