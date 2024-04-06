علي جمعة: طلب الزواج في لايف على «السوشيال ميديا» عبث بالمقدسات

رد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين حول «انتشار لايفات على السوشيال ميديا يطلب أطرافها الزواج، وقول زوجتك نفسي، فما حكم هذا الأمر؟».

الزواج من المقدسات الإلهية

وأوضح «جمعة»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نور الدين»، والمُذاع على «قناة الناس»، أن هذا وما ينتشر على السوشيال ميديا يعد عبث بالمقدسات، والزواج من المقدسات الإلهية، قائلًا: «ليه لا اتزوج عمتي أو خالتي.. عشان ده أمر إلهي».

طلبات الزواج على النت غير شرعية

وأشار إلى أنه بهذه الطريقة يعبث هؤلاء بالمسألة الإلهية، موضحًا أن هذا لا يجوز وحرام شرعًا، وهذا التصرف يدخلهم في ورطة قانونية وشرعية تجعلهم يذهبون للقاضي ليحلها لهم.