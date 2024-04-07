موعد الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص

يترقب العاملون في القطاع الخاص موعد تطبيق الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور، بعد أن قرر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه اليوم، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه.

موعد الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور

وأشار المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، إلى أن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص سيكون اعتبارًا من شهر مايو 2024.

تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

وصل الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وجرى رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، ثم إلى 6000 جنيه، شاملة كل عناصر الأجر، متضمنًا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.

وتحرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.