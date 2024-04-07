«الطاروطي ونعينع».. وزير الأوقاف يعلن أسماء أئمة المساجد في ليلة 29 رمضان

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أسماء الأئمة في المساجد الكبرى بالقاهرة الكبرى في ليلة التاسع والعشرين من رمضان، لأداء صلوات التراويح والتهجد.

أسماء الأئمة والمساجد

وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أنه في ليلة التاسع والعشرين من رمضان يكون القارئ أحمد نعينع إمامًا للعشاء والتراويح وختم القرآن بمسجد الإمام الحسين، والشيخ محمد الطاروطي بالسيدة نفيسة، والقارئ الشيخ صلاح الجمل إمامًا للعشاء والتراويح بمسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة، والشيخ محمد عبد الكريم بمسجد شريف بالمنيل، والقارئ الشيخ طه النعماني إمامًا للعشاء والتراويح بمسجد ناصر بالفيوم.

برنامج دعوي خاص

وكانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت تقديم برنامجًا دعويًا خاصًا، عبر مساجدها لليلة الاثنين آخر الليالي الوترية بجميع المساجد الكبرى، ووجهت الدعوة لعموم المسلمين للحضور والمشاركة في صلاتي التراويح والتهجد.