عالم بالأزهر: الله يغفر كل الذنوب في آخر ليلة من رمضان

قال الدكتور محمد نجيب، من علماء الأزهر الشريف، إنه يجب علينا توديع شهر رمضان كما استقبلناه بالفرحة والترحاب والوقوف بين بيدى الرحمن، لافتا إلى أنه ما في صغير أو كبير إلا بين يديه كتاب الله يقرأ منه القرآن.

رمضان تدريب للمسلم على الطاعة

وأضاف خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»: «الجميع يعمل في رمضان على أن يكون يومه مع الله، شهر رمضان تدريب للمسلم ليستمر مع الله في باقى الشهور، شهر رمضان بداية سنة الأعمال، فالأعمال ترفع في شهر شعبان».

أول صفحات الأعمال تبدأ في رمضان

وتابع: «أول صفحات الأعمال تبدأ في رمضان وعلينا أن نسطرها بالقيام والصيام، والمداومة على الطاعة وإن كانت قليلة، وخير الأعمال بالخواتيم، ولو نظرنا إلى شهر رمضان فالعشر الأواخر من أهم الأيام، وكذلك ليلة القدر هي خير من ألف شهر».

وتابع: «آخر ليلة في رمضان هي ليلة الجائزة ويغفر الله للجميع ويبسط يده بالرحمة، حتى الملائكة تتعجب يقولون هل هي ليلة القدر يا الله، فهي مغفرة كل الذنوب وستر كل العيوب في ختام الأعمال».