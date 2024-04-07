عالم بـ«الأوقاف»: ليلة القدر ليست 27 رمضان فقط

قال الدكتور محمد نجيب، من علماء وزارة الأوقاف، إن الناس يحصرون ليلة القدر في ليلة 27 رمضان، لافتا إلى أن القيام في الليالي الأخرى يوم 21 و23 و25 و29، فقيام هذه الأيام خير من ألف شهر، يعنى عبادة 83 عاما، وهو ما يعادل عمر الإنسان.

ليلة القدر لا حارة ولا باردة

وأضاف العالم بالأوقاف، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس» اليوم الأحد: «ليلة سمحة، طلقة، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء، طيب ترقبت كل ده لقيتها ليلة القدر، ننام بقى نكسل، أومال في حديث عبدي لك بكل ركعة ركعتها قصرا في الجنة».

الدال على الخير كفاعله

وتابع: «كام مرة هنقرأ في القرآن وسنركع للرحمن في رمضان، ده من قرأ حرفا من كتاب الله كان نورا، ربنا بيضاعف لنا الأجور والحسنات، قوم بيعطينا ليلة يعتقد البعض إنها تلاوة قرآن فقط، أومال فين الصدقات والزكاة والدال على الخير، كل ده قيام لليلة القدر».