دعاء ليلة 29 رمضان.. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به

دعاء ليلة 29 رمضان يهم كثير من الناس مع تبقي أيام قليلة تفصلنا عن ختام شهر رمضان المبارك، وإحياء الليالي المباركة في العشر الأواخر سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طمعا في إدراك ليلة القدر، وقد يتكاسل البعض في الأيام الأخيرة، وخاصة بعد مرور ليلة 27 رمضان، وينسى البعض ليلة 29 رمضان وهي إحدى الليالي الوترية التي قد تكون ليلة القدر.

وترصد الوطن أفضل دعاء لـ ليلة 29 رمضان في السطور التالية:

دعاء ليلة 29 رمضان

وأوضح العلماء أنه لا يوجد دعاء محدد في دعاء ليلة 29 رمضان، إذ يمكن للمسلم أن يدعو بما يشاء في هذه الليلة المباركة ومن هذه الأدعية:

- «اللهم في هذه الليلة المباركة، قدر لنا الخير كله، واصرف عنّا الشر كله، وتقبل من صيامنا وقيامنا، وهون علينا مصائب الدنيا، واجعلنا في معيتك ولا تحرمنا من كرمك ولطفك وعطفك يا أكرم الأكرمين».

-«اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، ورزقا حلالا طيبا نكتفي به».

-«ربي لك الحمد على أن بلغتنا رمضان، اللهم أعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

-«ربي يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والأخرة ورحيمهما، نسالك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك».

- اللَّهُمَّ لا تُخرجنا من شهرك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا، وغيَّرت أقدارنا لأجملها، وحققت لنا ما نتمناه، إنك على كل شيء قدير.

- اللَّهُمَّ أعتق رقابنا، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا، وكل مَن له حق علينا من النار يا رب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة، تدمع لها أعيننا، وغيِّر أقدارنا لأفضل حال، وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

للرزق.. دعاء في ليلة 29 رمضان

ومن الأدعية المستحبة التي يمكن الاستعاة بها في دعاء ليلة 29 رمضان للرزق:

- اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب، وفرج همي وكربتي، واقضِ حاجتي، يا رب، فإنك مجيب الحاجات، يسر أمري يا رزاق.

- يا رازق السماوات والأرض، ارزقني يا رب رزقًا حلالاً طيباً مباركا فيه.

- يا الله يا رازق السائلين ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين يا غياث المستغيثين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا مباركا فيه يا رب.

- اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن ترزقنا حسن الخاتمة، وأن تتوفانا على الإسلام.