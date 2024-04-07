تعرف على آخر موعد لتحري ليلة القدر 2024.. اغتنمها بترديد دعاء النبي

ساعات قليلة ويبدأ آخر موعد لتحري ليلة القدر في شهر رمضان المبارك 2024، إذ بدأ المسلمون بتحريها منذ بدء الليالي العشر الأواخر من شهر الصيام، خاصة في الليالي الوترية منها، وذلك لما وردعن ابنِ عباس رضِيَ اللهُ عنهُما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: «الْتمِسوها في العَشر الأواخِر من رمضانَ، لَيلةَ القَدْر في تاسعةٍ تَبقَى، في سابعةٍ تَبقَى، في خامسةٍ تَبْقَى»، وحرص الصائمون على إحياء تلك الليالي الفردية بالصلاة والقيام والدعاء والصدقات، وذلك ليكونوا ممن أعتق الله عز وجل رقابهم من نار جهنم، وكتب لهم الرحمة والمغفرة والفوز بالجنة.

توقيت ليلة القدر الأخيرة في رمضان 2024

وحددت دار الإفتاء المصرية، توقيت ليلة القدر الأخيرة 29 رمضان 2024، بأنها يوم الثامن والعشرين من رمضان 1445هـ، وتبدأ من مغرب اليوم الأحد الموافق 28 رمضان و7 أبريل لعام 2023م، وتمتد حتى فجر غد الإثنين، منوهة إلى أنَّ ليلة 29 رمضان هي خامس وآخر الليالي الوترية بالعشر الأواخر ، والتي أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتحري ليلة القدر فيها واغتنام فضلها.

دعاء النبي في ليلة القدر

وحول أفضل صيغة للدعاء في ليلة القدر، فقد ورد عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

كما نشرت دار الإفتاء المصرية صيغ متعددة من الدعاء يمكن الدعاء بها في شهر رمضان بما في ذلك ليلة القدر ومنها:

- اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحة في رمضان وبعد رمضان.

- اللهم ارزقنا التوبة الصادقة والإنابة المخلصة.

- اللّهم ولا تشغلني عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلّني لسواك.

- اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأحسن عزاءنا على فراق شهرنا.

- اللهم لا تجعل هذه الوقفة آخر العهد.

- اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خير أنزلته على أحد من عبادك فاجعله لنا من أوفر حظ ونصيب.

- اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك.

- اللهم هب لنا منك عملًا صالحًا يُقرّبنا إليك.

- اللهم استرنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض.

- اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تُخزِنا يوم العرض عليك، تقبّل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.

- اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان، أجرنا من النار، أجرنا من خزي النار، أجرنا من كل عمل يُقرّبنا إلى النار، أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفّار.

- اللهم وفّق جميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وفق الأحياء منهم واغفر للأموات، إنك سميع قريب مجيب للدعوات، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيّك بالرّسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفُ عنهم، أكرم نزلهم، وسّع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبَرَد، نقِّهِم من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدَّنَس، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، يا عزيز ويا غفور، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهاب آمنين.