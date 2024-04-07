تغيرات حادة في طقس الساعات المقبلة.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب 17 محافظة

أعلنت هيئة الأرصاد حالة الطقس خلال الساعات القادمة وفرص سقوط الأمطار، إذ تشهد البلاد سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية تمتد إلى القاهرة الكبرى.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

وحول أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة تضم 17 محافظة وهى «مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية» وتكون رعدية إلى غزيرة أحيانا تصل متوسطة إلى محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، بني سويف، الفيوم، المنيا، ».

تأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة

كما تنشط الرياح في 18 محافظة وتكون مثيرة للرمال والأتربة وسط تحذيرات لسائقي المركبات والمسافرين لوجود الأتربة العالقة تعمل أحيانا على حجب الرؤية، بالإضافة إلى تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية.

ويسود طقس غائم جزئيا على جميع المحافظات فيما عدا محافظات جنوب الصعيد إذ يسود طقس مشمس نهاراً مع انعدام فرص سقوط الأمطار وظاهرة الرياح.

وسجلت أقصى سرعة الرياح في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إذ بلغت 35 كيلو مترا في الساعة، فيما سجلت 32 كيلوا متر في الساعة في القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري