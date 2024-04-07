طريقة عمل الأرز البسمتي مثل المطاعم.. وصفة سهلة للعزومات

يُعتبر الأرز البسمتي من الوجبات المُفضلة للكثيرين؛ لمذاقه اللذيذ وسهولة تحضيره، ما يجعل ربة المنزل تبحث عن طريقة عمل الأرز البسمتي مثل المطاعم، والذي يختلف عن عمل الأرز الأبيض في كمية الماء المستخدم عند التسوية والبهارات، كما يُمكن تحضير الأرز البسمتي بطريقة شهية تصلح للولائم والحفلات بإضافة المكسرات.

نستعرض في التقرير التالي، طريقة عمل الأرز البسمتي مثل المطاعم بخطوات سهلة وبسيطة، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الأرز البسمتي مثل المطاعم

2 كوب من الأرز البسمتي الأصفر.

4 كوب من الماء المغلي.

1 مكعب من الزبدة.

1 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

1 عود من القرفة.

3 من ورق اللورا.

3 حبات من الحبهان.

1 ليمونة مجففة.

1 معلقة كبيرة من الكركم.

1 ملعقة صغيرة من الزعفران البودرة.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1 مكعب مرقة دجاج.

طريقة عمل الأرز البسمتي مثل المطاعم

اغسلي الأرز البسمتي جيدًا وصفيه بعد النقع في الماء لمدة نصف ساعة على الأقل.

ضعي مكعب الزبدة وملعقة الزيت في وعاء على النار.

ضيفي ورق اللورا وعود القرفة والحبهان والليمون المجفف ثم قلبي باستمرار.

أنزلي بالأرز البسمتي مع التقليب الجيد في الزبدة مع البهارات.

ضيفي مرقة الدجاج والكركم والزعفران على الأرز مباشرة، ثم قلبي حتى يتشوح تمامًا.

ضيفي الملح، وبعد ذلك انزلي بمقدار الماء المغلي أو الشوربة حسب المتوفر.

قومي بتسوية الأرز البسمتي على نار عالية في البداية، حتى يتشرب الأرز الماء ثم قومي بتهدئة النار لحين اكتمال النضج.

ويمكنك عمل الأرز البسمتي مثل المطاعم بإضافة المكسرات، كالتالي:

المقادير:

كوبين من الأرز البسمتي.

بصلة متوسطة مقطعة إلى قطع صغيرة.

جزر مفروم.

كركم.

ملح.

مرقة دجاج.

حبهان.

عود قرفة.

كمون.

طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة.

للتزيين

لوز وزبيب.

بالمكسرات.. طريقة عمل الأرز البسمتي