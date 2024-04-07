في آخر ليلة وترية برمضان.. «القرآن الكريم» تنقل دعاء القنوت من الحرم المكي

اليوم الأحد هي ليلة 29 من شهر رمضان، آخر ليلة وترية في العشر الأواخر من شهر الفرقان، وقد كلفت رئاسة الشئون الدينية أئمة الحرم المكي والمسجد النبوي خلال صلاتي التراويح والقيام بدعاء القنوت في آخر ليلتين من شهر رمضان المبارك.

بث مباشر لدعاء القنوت في الحرم المكي

وتنقل قناة القرآن الكريم صلاة التراويح من المسجد الحرام في بث مباشر عبر موقع يوتيوب، حيث يؤم المسلمين ليلة 29 بالمسجد الحرام الشيخ بدر بن محمد التركي.

بينما يؤم المسلمين في التسليمات الأخيرة من صلاة التراويح مع دعاء ختم القرآن فضيلة الدكتور عبدالرحمن السديس.

دعاء القنوت في المسجد الحرام والنبوي

فيما سيؤم المصلين في التسليمات الأخيرة ودعاء القنوت في صلاة التهجد ليلة 30 بالمسجد الحرام، فضيلة الشيخ الدكتور الوليد بن خالد الشمسان، في حال إكمال الشهر الفضيل.

وفي المسجد النبوي؛ سيؤم المصلين في التسليمات الأخيرة ودعاء القنوت في صلاة التهجد ليلة 29 من شهر رمضان، فضيلة الشيخ محمد بن أحمد البرهجي.

فيما سيؤم المصلين في التسليمات الأخيرة ودعاء القنوت في صلاة التهجد ليلة 30 بالمسجد النبوي، الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن القرافي، في حال إكمال الشهر الفضيل.