أحمد عبدالعزيز: النمر الأسود لقبني بـ«أحمد زكي الأبيض».. وأحلم بتجسيد شخصية السادات

قال الفنان أحمد عبدالعزيز، إنّ كان على علاقة قوية بالفنان الراحل أحمد زكي، وكان يحب مشاهدة أعماله الفنية كمُشاهد في المقام الأول، ولكن لم تكن علاقتهما قوية على المستوى الشخصي، وكان دائمًا يطلب منه التعاون فنيا لكن لم يحالفه الحظ.

وأضاف الفنان أحمد عبدالعزيز لـ«الوطن»، أنّ الفنان الراحل أحمد زكي، كان دائمًا يُلقبه بـ«أحمد زكي الأبيض»، لافتًا إلى أنّه تمنى تقديم شخصية الرئيس الراحل أنور السادات بعد تقديم أحمد زكي لها، لأنها شخصية ثرية للغاية.

أسباب رغبة أحمد عبدالعزيز في تجسيد شخصية السادات

وأوضح «عبدالعزيز»، أنّ الراحل أنور السادات مواطن مصري ومناضل مخلص حارب الاحتلال الإنجليزي منذ الأربعينيات، وقاد مصر نحو العبور والتخلص من الاحتلال.