مسلسل مليحة الحلقة 13.. صدمة ميرفت أمين بعد إعلان ابنها رغبته في الهجرة

في ظل الأحداث المستمرة من مسلسل مليحة، شهدت الحلقة الماضية تعرض ميرفت أمين لصدمة كبيرة عندما علمت من فريدة خطيبة ابنها علي «أمير المصري» رغبته في الهجرة إلى الخارج، وأنه يجهز بالفعل كل الأوراق الرسمية المطلوبة لتمكنه من الحصول على طلب الهجرة إلى أحد الدول الأجنبية، إذ كانت الصدمة كبيرة على أمه وجميع أفراد عائلته، ونشب شجار كبير بينهم ما زاد أحداث مسلسل مليحة الحلقة 13 إثارة.

مسلسل مليحة الحلقة 13..صدمة ميرفت أمين

كما شهدت احداث مسلسل مليحة التي عرضت، مساء أمس، اعترض والد فريدة أشرف زكي وخالها، على قرار السفر، وحاول علي تبرير هذا القرار مؤكدا أنّه غير مرتاح في عمله، وأن عمله طبيب أسنان لن يمكنه من توفير المعيشة المناسبة له ولزوجته، وتستمر أحداث مسلسل مليحة الحلقة 13 الليلة.