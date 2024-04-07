محافظ الشرقية يناقش الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم القمح لعام 2024

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المشاركة في موسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام، مع تشديد الرقابة والحملات التفتيشية المفاجئة والتصدي بحسم لمحاولات تخزين القمح أو توريده خارج المحافظة دون توريده للأماكن المخصصة له للوصول للمستهدف والحفاظ على مكتسبات الدولة باعتباره مصدر أمن قومي وغذائي للمواطنين.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام لمتابعة توريد الأقماح

وأضاف خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لاستعراض الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم توريد القمح المحلى لعام 2024م، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام لمتابعة توريد الأقماح للصوامع والشون والوقوف علي أي عقبات أمام توريد القمح وإزالتها فوراً مع التأكيد على وكيلة وزارة التموين بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين مع المتابعة المستمرة لصرف مستحقات الموردين، مؤكداً أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يعد موسماً استثنائيا يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.

جاهزية 55 موقع ما بين 13 صومعة

أشارت وكيلة وزارة التموين إلى جاهزية 55 موقعا ما بين 13 صومعة و42 شونه لاستقبال الأقماح لهذا الموسم الذي من المقرر أن يبدأ اعتباراً من 15 أبريل الجاري ويستمر حتى 15 أغسطس 2024، حيث جرى التأكيد على أصحاب الصوامع والشون بتزويدها بالعمالة توفيرا للوقت والجهد وتفاديا لحدوث تكدس وازدحام أمام نقاط التجميع.

أسعار توريد القمح هذا المحلي

أوضحت وكيلة وزارة التموين أن الحكومة حددت أسعار توريد القمح هذا المحلي لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف و1950 جنيها لأردب القمح 23 قيراط و1900 جنيه لأردب القمح 22 قيراطا ونصف كدعم للفلاح ولتشجيعه على توريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.

طالب المحافظ وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع مديرية الزراعة وإدارة المرور لتنفيذ خطة استقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا العام للتيسير على الموردين المزارعين وكبار التجار، وتسهيل دخول وخروج السيارات من و إلى الصوامع والشون المحددة، مشددا على سرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.

تطرق الاجتماع إلى استعراض وكيل وزارة الزراعة لخطة المديرية لاستقبال موسم توريد القمح لهذا العام مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة لهذا العام بلغت 394146 فدان موزعين على مراكز ومدن المحافظة، لافتاً إلى أن المديرية وضعت خطة لإرشاد المزارعين بطرق زيادة الإنتاجية من خلال تقليل الفاقد وتعريفهم بطرق مقاومة الأمراض، وضرورة الجني عند اكتمال النمو وكذلك أهمية توريد القمح لهذا العام للحفاظ علي مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها.

وفي نهاية الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق المستهدف توريده من القمح المحلي وتخطيه نسبة الـ 100 % ولتظل المحافظة متصدره المشهد علي مستوي محافظات الجمهورية في توريد القمح باعتباره يمثل أمن قومي وغذائي للمواطنين.