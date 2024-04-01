هيئة ميناء دمياط تستقبل 10 سفن من القمح والعدس والسكر

أصدر هيئة ميناء دمياط بياناً، أوضح أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 5 سفن أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 44 سفينة.

البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30037 طنا تشمل: 618 طن ملح معبأ و2949 طن رمل صب و2478 طن يوريا صب و718 طن يوريا معبأ و6413 طن اسمنت معبأ و16861 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46334 طن تشمل: 9450 طن قمح و12307 طن خردة و7172 طن حديد و 3915 طن فول و 2415 طن عدس و7000 طن ذرة و420 طن مولاس و955 طن خشب زان و2700 طن سكر.

66 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 66 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 658 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1558 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 59196 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 147487 طنًا.

كما غادرت 3 قطار بحمولة إجمالية 3784 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وامبابة والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5693 شاحنة .