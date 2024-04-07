لو رافضين الجوازة.. 5 نصائح لإقناع أسرتك بشريكك من واقع مسلسل بقينا اتنين

شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل بقينا اتنين رفض الفنانة رانيا يوسف «ياسمين» خطبة ابنتها ريم على حبيبها سيف، إذ رفضت قراءة الفاتحة بعد أن علمت أن شقة العريس بجوار والدته وطلبت أن تكون الشقة بجوارها، كما اعترضت على حالته المادية المتوسطة ما أشعل الخلافات من جديد بين ياسمين وزوجها أدهم «شريف منير».

ماذا تفعل إذا رفض أهلك زواجك من حبيبك؟

وفي إطار ما شهدته الحلقة 12 من مسلسل بقينا اتنين، قالت الدكتورة ريهام عبدالرحمن، أخصائي العلاقات النفسية والأسرية، أن أصعب ما يتعرض له الشاب أو الفتاة هو رفض الأهل للشخص الذي اختاروه لتكملة الحياة معه، ورؤيته بصورة سيئة تتناقض تمامًا مع الصورة الحقيقة له، لاعتبارات معينة تتعلق بالماديات أو مكان الشقة وغيرها من الأسباب: «فيه حالات كتير الأهالي بيكون معاهم حق طبعًا.. بس برضو في حالات تانية بيتلككوا لأسباب عادية ممكن تتحل أو تتغير زي مكان الشقة مثلا».

وقدمت الدكتورة ريهام عبد الرحمن 5 نصائح لـ«الوطن»، يُمكن أن يستعين بهم الشاب أو الفتاة لإقناع أهلهم بالشريك الذي اختاروه لتكملة الحياة معه:

النقاش بهدوء مع الأهل: يجب أن تجلس مع أهلك لتعرف وجهة نظرهم ولماذا يرفضون إتمام خطبتك، مع الحرص على مناقشتهم بعقلانة وجدية مستعرضًا ميزات شريكك مع التأكيد أن استكمال حياتك مع الحبيب الذي اخترته ستحقق لك السعادة.

اختيار الحجج المُقنعة: حاول أن تقنع أهلك بوجهة نظرك في الشريك الذي اخترته من خلال طرح الحجج والأسباب المقنعة لتمسكك بهذا الشريك، مع الرد على كافة المخاوف والشكوك التي تجعلهم يرفضون إتمام الخطبة.

اطلب الدعم من المقربين