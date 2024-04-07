«لو هتكتب ممتلكات لأولادك».. قانوني يوضح أيهما أفضل عقد الهبة أم البيع

كتابة بعض الممتلكات للأبناء من الأمور المحيرة لكثير من الآباء إذ أنهم يبحثون عن التصرف الأفضل للمساواة والعدل بين أولادهم، وهم على قيد الحياة حتى لا يختلفوا بعد وفاتهم، فيلجأوا لمعرفة الفرق بين عقد البيع والهبة في نقل الملكية؛ ونستعرض في السطور التالية الفعل الصحيح لنقل الملكية للأطفال حال حياة الأب من خلال خبير قانوني.

ما هو عقد البيع؟

قال المحامي محمد أيوب، إن العقد يُعرف بأنّه اتّفاق مُلزم قانوناً بين طرفين أو أكثر، وقد يكون شفهيّاً أو مكتوباً، وهو عِبارة عن مجموعةٍ من الوعود، وعادةً ما يَعِد كل طرف بفعل شيء مُقابل أن يحصل الطرف الآخر على منفعة.

مميزات عقد الهبة

وأضاف «أيوب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطريقة الأفضل لنقل عقار أو منقول إلى الأطفال هو عقد الهبة نظرًا لأنه أكثر مرونة من عقد البيع، علمًا بأن كل من العقدين ناقلين للملكية ولكن عقد الهبة له عدة مميزات منها أنه لا يذكر فيها سعر فيكون معلوم لمن يرى هذا العقد أنه عقد هبة.

وتابع: بالإضافة إلى أنه يحق للواهب أن يرجع في عقد الهبة في أي وقت كما يحق له أن يضع شرط أو قيد للموهوب له بمنعه من التصرف في بيع العقار الموهوب لمدة معينة أو لحين وفاة الواهب.