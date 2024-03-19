هل الإمضاء على عقد البيع كشاهد له خطورة؟.. قانوني يجيب

عقود البيع الابتدائية أساس التعاملات في نقل ملكية العقارات والمنقولات قبل تسجيلها في الشهر العقاري، ولذلك يطرح سؤال هل يكون الشاهد على عقد البيع ملتزما بما جاء فيه أم لا؟ وللاجابة على هذا التساؤل تواصلت الوطن مع الخبير القانوني أيمن محفوظ المحام بالنقض.

توقيع الشهود على العقد

وقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن عقود البيع الابتدائية غالبا ما تتضمن توقيع الشهود عقب توقيع البائع والمشتري، والشهود هم من شهدوا على تمام عملية البيع وتسليم الشيئ المبيع من البائع للمشتري وقبض ثمنه.

تحول الشاهد إلى ضامن لنفاذ العقد

وأضاف محفوظ، أنه ليس هناك أي مانع من توقيع أي شخص على عقد البيع كشاهد ولكن يجب مراعاة شرط مهم وهو أن هناك بعض العقود قد تتضمن في بنودها أن الشاهد هو ضامن متضامن لتنفيذ صحة ما ورد بالعقد أو تنفيذ صحة التزامات البائع تجاه المشتري؛ فبذلك يتحول الشاهد إلى ضامن لتنفيذ التزامات العقد وصحته.