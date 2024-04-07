4 شروط إغفالها يبطل عقد البيع.. احذرها حتى لا تقع في فخ النصب

عقد البيع من الأوراق العرفية الدارجة لنقل الملكية، خصوصا العقارات كالمنازل والأراضي وغيرها، ونرصد لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني 4 بنود مهمة إغفالها يتسبب في أبطال عقد البيع.

شروط هامة لصحة عقد البيع

قال كريم العطار المحامي، إن المشرع وضع عدة شروط وضمانات مهمة لعقد البيع ضمانا لاستقرار المعاملات بين المواطنين، من أهمها ذكر ثمن للشيء المبيع وإلا تحول العقد من بيع إلى هبة.

يجب أن تكون الأطراف كاملي الأهلية

وأضاف العطار في تصريحات لـ«الوطن»، أن يشترط في صحة البيع «الأهلية» بما يعني أن يكون البائع والمشتري أعمارهم تزيد عن 21 عاما، وإلا صار البيع باطل لفقد أحد أطراف العقد الأهلية.

ذكر أوصاف الشيء المبيع

واستكمل المحام، أنه لا يجوز أن يكون عقد البيع بنظام المبادلة، فهذا النوع من العقود يسمي المقايضة ولا ينطبق على عقد البيع، كما يجب ذكر أوصاف الشيء الذي تريد شراؤه تفصيلا، كأن تذكر عدد الغرف في الشقة ومنافعها على وجه التحديد.

واختتم المحام، أن يكون هذا العقد لشيء مشروع، فلا يجوز تحرير عقد بيع ناتج عن تجارة مخدرات أو سلاح، مشيراً إلى أنه يجب أن يراجع كافة مستندات الشيء المبيع حتى لايقع المشتري في فخ النصب، ويفضل في كل الأحوال الاستعانه بمحام متخصص في هذا الشأن.