مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. كذبة رانيا يوسف تمنع شريف منير من العودة إليها

على الرغم من قيام أدهم (شريف منير) باتخاذ قرار الانفصال عن زوجته ياسمين (رانيا يوسف)، إلا أن قلبه لا يطاوعه على هذا القرار، فعندما يجلس مع صديقه المقرب يحيى (إدوارد)، يبلغه أنه ما زال يكن المشاعر لزوجته «ياسمين» ويريد العودة إليها، ولكن كذبتها قد تكون هي العائق المنيع الذي يحول دون ذلك.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13

وتستمر أحداث الحلقة 13 من مسلسل بقينا اتنين، ويقع أدهم في صراع عاطفي، وذلك بسبب طليقته ياسمين التي بدأ يشعر بالحنين للعودة إليها وأنه ما زال يحبها، رغم وجود «ندى» في حياته الآن، وتعود حالة الحنين التي يشعر بها أدهم تجاه «ياسمين» في برنامج المذيع يحيى «محمد نشأت»، بعد أن كشفت خلال الحلقة ذكرياتهما وقصة حبهما التي بدأت منذ 25 عامًا، فعمل ذلك على إيقاظ مشاعره من جديد تجاه ياسمين.

كذبة ياسمين هي العائق

وعلى الجانب الآخر فإن الكذبة التي أخفتها عليه ياسمين والتي استمرت عددا كبيرا من السنوات، ظلت هي العائق الكبير الذي يمنعه من قبول ياسمين مرة أخرى، فكيف لزوجة أن تخفي على زوجها أمر ولديهما واللعبة التي يلعبها، فضلا عن تشجيع الابن على الكذب هو الآخر، وجعله يكتم ذلك الأمر على والده.