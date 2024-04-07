مصطفى شعبان: محمد هنيدي فتح الباب لظهور فنانين كبار

قال الفنان مصطفى شعبان، إن الفنان محمد هنيدي هو الذي فتح الباب لظهور فنانين كبار مثل أحمد السقا وكريم عبدالعزيز ومن بعدهم مصطفى شعبان.

وشدد «شعبان»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، على أنه عمل مع السقا فيلم «مافيا» ولم يفكر في أنه سيكون دورا ثانيا أو أول في العمل، لكنه فكر فقط أن يعمل مع أبطال من نفس جيله ليكون إضافة له ولكي يساندوا بعضهم البعض رغم أنه كان هناك طلبات من أصدقائه بأنه لا يجب أن يوافق أن يكون دورا ثانيا في المسلسل وليس الشخصية الأساسية.

وأوضح أن أحمد السقا كان له جمهور كبير في هذه الفترة، مؤكدا أن العمل في فيلم «مافيا» من أجمل التجارب في حياته.