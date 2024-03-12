«القومي لثقافة الطفل» يطلق مسابقة «سيناء في قلب الوطن»

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، عن مسابقة «سيناء في قلب الوطن»، التي تهدف إلى تعزيز الانتماء عن طريق اكتشاف مواهب وقدرات الأطفال، على التعبير بالرسم.

ويعبر الأطفال من جميع محافظات مصر، بالرسم عن سيناء أرض الفيروز والسلام، رمز الانتصارات والإرادة.

شروط المسابقة

- يشارك في المسابقة الأطفال من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

- حجم اللوحة لا يقل عن حجم كراسة رسم A4 وحتى مقاس 30 × 40.

- يجري استخدام أي أنواع من الألوان.

-الفئة العمرية: من 4 سنوات إلى 18 سنة.

- يكتب المتسابق بياناته خلف العمل كالتالي:

الاسم رباعيا.

تاريخ الميلاد.

الجنس (ذكر - أنثى).

المحافظة.

رقم الهاتف.

اسم المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها، أو المركز الاستكشافي المرسل عن طريقه، أو أية جهة أخرى مشارك عن طريقها.

كشف بأسماء الأطفال المشاركين في المسابقة بالعنوان والتليفون.

يكتب خلف العمل اسم المسابقة «سيناء في قلب الوطن» لعام 2023- 2024.

يجري لصق صورة شهادة الميلاد، وأخرى شخصية للمتسابق خلف العمل، مع البيانات.

- الأعمال المقدمة لن يجري استردادها نهائيا.

-آخر موعد لاستلام الأعمال يوم 10 رمضان.

التحكيم:

- يحكم المسابقة نخبة من المتخصصين في مجال الفنون التشكيلية.

الجوائز:

-ميداليات ذهبية وفضية وشهادات تقدير.

ويجري إرسال الأعمال على العنوانين الآتيين:

- المركز القومي لثقافة الطفل - مدينة الفنون - محطة المساحة - الهرم.

- الحديقة الثقافية للأطفال - شارع قدري - السيدة زينب.