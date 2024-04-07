ظاهرة تحول النهار إلى ليل.. طريقة مشاهدة كسوف الشمس بعدسة الهاتف

ظاهرة فلكية نادرة يشهدها العالم خلال الساعات القادمة، تحول النهار إلى ليل وتقلب الموازين، حيث يحجب القمر ضوء الشمس بالكامل عن الأرض فيما أطلق عليه العلماء ظاهرة كسوف الشمس الكلي، وتحدث في مناطق متفرقة من العالم، وذلك لمدة 5 دقائق تقريبًا.

يحدث كسوف الشمس الكلي عندما يصل القمر إلى أقرب نقطة له من الأرض، حيث يبدو أكبر من المعتاد، ويعمل على تغطية سطح الشمس بالكامل بطول مسار صغير من سطح كوكب الأرض ويتحول النهار إلى ليل.

كسوف الشمس الكلي

يمر كسوف الشمس بعدة مراحل متميزة، حيث يبدأ القمر بالمرور على الشمس، لكي يحدث كسوف جزئي للشمس وفي هذه المرحلة، يعمل القرص القمري المظلم للقمر على جعل الشمس تبدو كما لو أن وجهها المضيء يظلم.

خلال فترة الكسوف، تشهد الشمس ذروة نشاطها، ما يؤدي إلى توليد العديد من الانفجارات الشمسية القوية والضعيفة، ما قد يؤثر بشكل مباشر على الإنترنت والكهرباء حول العالم، حيث يبدأ مسار الكسوف من المكسيك إلى الولايات المتحدة ثم كندا، لتتحول أجزاء من أمريكا الشمالية إلى الظلام، الأمر الذي يمثل ظاهرة سماوية نادرة لن تعود لعقود من الزمن.

طرق مشاهدة ظاهرة كسوف الشمس الكلي

هناك طرق عديدة يمكن من خلالها تصوير كسوف الشمس الكلي بأمان، دون حدوث أي مشاكل ومنها استخدام نظارات كسوف الشمس، التي تحتوي على مرشح خاص يعمل على منع الأشعة فوق البنفسجية الضارة من المرور إلى عينيك حيث تكون هذه النظارات مختلفة عن نظارات الشمس، لأنها تحجب كل الضوء بالكامل باستثناء الضوء القادم من الشمس وفقا لما نشرته الجمعية الفلكية الأمريكية، كما أنها حددت قائمة تتضمن أسماء بائعي نظارات كسوف الشمس التي تعمل على حماية العيون.

كشفت الجمعية الفلكية الأمريكية، أنه يمكن التقاط كسوف الشمس الكلي بعدسة الهاتف الذكي ولكن يجب اتباع بعض الحيل من أجل الحصول على صورة واضحة ومنها استخدم مرشح شمس على كاميرا هاتفك لحمايتها.

يمكن أيضا أن يساعد ملحق التقريب المثبت على عدستك في تحسين جودة الصورة ويجب إطفاء وميض الكاميرا قبل أن يحدث كسوف الشمس الكامل لتحصل على صور أفضل.

وتجنب استخدام خاصية تكبير الصورة قبل أخذ لقطات للكسوف حتى لا تكون مشوشة.