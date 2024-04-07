كل ما تريد معرفته عن كسوف الشمس الكلي.. ظاهرة نادرة يشهدها العالم

ساعات قليلة تفصلنا عن ظاهرة كسوف الشمس الكلي، وهي ظاهرة نادرة يشهدها العالم، قد لا تتكرر سوى مرة واحدة في العمر، كما أنها لا تحدث إلا إذا كان القمر بين الشمس والأرض، ليسقط ظل القمر على الأرض وفقا لما ذكرته وكالة ناسا الفضائية، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن ظاهرة كسوف الشمس الكلي.

تحدث ظاهرة كسوف الشمس الكلي، عندما يصل القمر إلى أقرب نقطة له من الأرض، ما يجعله يبدو أكبر من المعتاد، ليغطي سطح الشمس بالكامل وذلك يكون بطول مسار صغير من سطح كوكب الأرض ، وهذا ما يسمى «طريق الكسوف» أو مسار ظل القمر.

خلال ظاهرة كسوف الشمس يتحول لون السماء أثناء النهار إلى الظلام مثل المغيب أو الفجر بشكل تدريجي، كما أن تستيقظ الحيوانات الليلية في حيرة تعتقد أن الليل قد وصل، ويحدث هذا الحدث العالمي النادر في أمريكا الشمالية، على طول مسار يبدأ من المكسيك إلى الولايات المتحدة ثم كندا في 8 أبريل الموافق يوم الأربعاء، حيث يسيطر الظلام على أجزاء من أمريكا الشمالية، ما يمثل ظاهرة سماوية نادرة لن تعود لعقود من الزمن.

يغطى كسوف الشمي الكلي مساحة عرضها 197.5 كيلو متر، كما أنه يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية، وأيضا سيستغرق الكسوف قرص القمر حوالي 105.7 من كامل قرص الشمس، بالإضافة إلى أنه في سينالوا بالمكسيك، ثم يتحرك شمال شرقًا حتى تكساس، ويعبر في النهاية 15 ولاية قبل الانتقال إلى كندا، وفقا لما ذكره معهد البحوث الفلكية عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الولايات التي سيكون فيها الكسوف الكلي مرئي هي تكساس، وأوكلاهوما، وأركنساس، وميسوري، وكنتاكي، وتينيسي، وإلينوي، وإنديانا، وأوهايو، وميشيغان، وبنسلفانيا، ونيويورك وغيرها من الولايات.