أحمد بلبولة ضيف محمد الباز في «الشاهد» الليلة على إكسترا نيوز

يحل الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ضيفا على الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد، اليوم الأحد، للحديث عن شهادات خاصة عن الموسم الحالي بعنوان «الإخوان-الحشاشين».

كيف كانت طائفة الحشاشين تستخدم الخرافات والكذب؟

يتحدث بلبولة، عن الاتجاهات المختلفة في التعامل مع التاريخ سواء من خلال الموروثات أو لانعاش الذاكرة التاريخية والإسقاط على الواقع.

ويكشف عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، كيف كانت طائفة الحشاشين تستخدم الخرافات والكذب لإضفاء طابع أسطوري عليها؟

مواعيد الموسم السادس من برنامج الشاهد

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور الموسم السادس من برنامج الشاهد، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء على شاشة «إكسترا نيوز».