اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر «حاضنة» القضية الفلسطينية

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الاثنين، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

رفض «مصري - أمريكي» للتصعيد العسكري في رفح الفلسطينية

«السيسي» لرئيس «الاستخبارات الأمريكية»: توسيع دائرة الصراع يضر بالاستقرار الإقليمي.. والأوضاع الإنسانية في غزة تصل إلى حد المجاعة ونرفض تهجير سكانها

فلسطين تبحث عن حقها المشروع

جهود مصرية مكثفة للدفاع عن القضية

«الاستعلامات»: مصر ترفع عدد شاحنات المساعدات لغزة إلى أكثر من 300 يومياً

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه

«المجلس القومي»: يطبق اعتبارا من مايو المقبل لمواجهة التغيرات الاقتصادية في الداخل والخارج

سياسيون فلسطينيون: مصر أكبر داعم للقضية على كافة المستويات

أمير المصرى: «مليحة» يعرّى الادعاءات الكاذبة

تغييرات الصحف القومية.. «منير» للأهرام و«السعيد وبسيونى» للأخبار

«أيوب» رئيسا لتحرير الجمهورية.. و«الطاهري وعبدالمجيد» لروزاليوسف.. و«حامد» للمصور

الأهلي يعود للمنافسات المحلية اليوم

وائل القباني: رفضنا الإفطار.. وفزنا بـ«الكأس الأفريقية» عام 2000

صوت أبوالعينين شعيشع علامة مميزة في شوارع مدينة بيلا بكفر الشيخ

أحمد فهيم: «فراولة» كوميديا اجتماعية.. وباروكة «الشندويلي» فكرتي

الصفحة الثانية

«جسر المساعدات».. الملحمة المصرية لإغاثة غزة مستمرة

«التحالف الوطني»: مصر قدمت 87% من إجمالى المساعدات.. وإطلاق أكبر قافلة تضم 500 شاحنة محمّلة بـ8 آلاف طن مواد غذائية وطبية ودوائية.. و«بيت الزكاة»: 100 شاحنة عملاقة تحمل كميات من البطاطين والألحفة والمراتب بتوجيهات من شيخ الأزهر

«الهلال الأحمر»: إنشاء 6 مناطق لوجيستية و9 مخازن لاستقبال المساعدات للقطاع

وزيرة التضامن: مخزن جمركى بالعريش للاستجابة لأى طوارئ.. والتعاقد مع السفارة الفرنسية للمساهمة في المطبخ الإنسانى بالشيخ زويد

تعاون مع «يونيسف» بمليون دولار لدعم الأطفال.. ومسئول بريطانى: «الهلال الأحمر» يقوم بجهد واضح لمساعدة المحاصَرين«الهلال الأحمر» يبذل مجهوداً كبيراً لدعم الأشقاء في قطاع غزةأغلب مصابى غزة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية من الأطفال

إسرائيل تواصل جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

200 ألف فلسطينى يؤدون صلاتى العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى مساء الجمعة الأخيرة من رمضان

الصفحة الثالثة

أحزاب وسياسيون: رسائل «السيسي» خلال إفطار «الأسرة المصرية» دفعة للحوار الوطنى ودعوة للوحدة في مواجهة التحديات

«عبدالقوى»: حديث الرئيس قائم على المصارحة والشفافية.. و«عبدالجواد»: نقل البلاد من عدم الاستقرار إلى البناء والتعمير

المُكرَّمون في احتفال «الأوقاف» بـ«ليلة القدر»: تكريم الرئيس لنا وسام على صدورنا

الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية من «ذوى الهمم»: «أهدى نجاحى لوالدتى»الفائز الأول عالمياً من ذوى الهممانتعاشة سياحية بالمقاصد المصرية خلال العيد.. والغردقة في المقدّمة

«الإسكان»: فرق طوارئ لصيانة المرافق والمسطحات الخضراء بالمدن الجديدة

الصفحة الرابعة

جهود سياسية ودبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار.. ووساطة مستمرة بين جميع الأطراف

مصر «حاضنة» القضية الفلسطينية.. شعب يبحث عن حقه المشروع

«القاهرة» دورها تاريخي وأكبر داعم للقضية على جميع المستويات

«الاستعلامات»: زيادة عدد شاحنات المساعدات لغزة إلى 300 يومياً

«أبوسمرة»: الموقف المصري في دعم ومساندة حقوق الشعب الفلسطيني «بطولي»

رئيس تيار الاستقلال: قضية فلسطين مفتاح الاستقرار في العالم

«القاهرة» تصدّت لجميع محاولات تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بـ«فروسية وشهامة»

الصفحة الخامسة

التخدير الجزئي أو الكلي أثناء إجراء العملية الجراحية لا يفسد الصوم

في أول أيام العيد: التمر باللبن قبل الصلاة.. وابتعدوا عن السمك المملح

وائل القباني: خالفنا تعليمات حلمي طولان بالإفطار قبل مباراة «كانون ياوندي» وفزنا بـ«الكأس الأفريقية» عام 2000

أحرص على لقاء زملائي في دورات رمضانية وطعامي المفضل «الأرز المعمّر» و«البط» و«الرقاق»

هاني شنودة: «قرأت المصحف كاملاً وأؤمن بالقرآن والتوراة والإنجيل»

الصفحة السادسة

كفر الشيخ.. صوت أبوالعينين شعيشع علامة مميزة في شوارع مدينة بيلا

«اليماني»: كأني أسمعه لأول مرة حينما يقرأ «آل عمران ومريم»

تم تكريمه مؤخراً بإطلاق اسمه على معهد بيلا الأزهري

«الحلومر والقراصة» على الإفطار.. ورقاق اللبن في السحور

«الغزاوي» مفتي البقاع وشيخ قراء لبنان: «تعلمت صحيح القرآن في الأزهر»

طقوس جنوبية على مائدة الأسرة السودانية بـ«المحروسة»: «احتفالاتنا لا تتغير»

مسحراتي على جمل مضاء بالأنوار في الدقهلية

مدرسة التلاوة المصرية هي الأساس.. وحفظ كتاب الله حصن يحمي شباب المسلمين من الفتن

الصفحة السابعة

أمير المصري: «مليحة» يعرّى الادعاءات الكاذبة.. واستفزازه لمشاعر الإسرائيليين أسعدني

أحمد فهيم: «فراولة» كوميديا اجتماعية لإسعاد الجمهور.. وباروكة «الشندويلي» فكرتي

أحب التنوع في أدواري للهروب من الملل.. و«نيللي» فنانة خلوقة.. وجميع الفنانين متفاهمون للغاية وفي حالة انسجام

الصفحة الثامنة

مدينة تلا.. قلعة الإنشاد والابتهالات

طوارئ في بيت «محمود وأمل»: 27 سنة «كحك وبسكوت»

«شاورما وأرز بسمتى».. أكل العيد على «الشيف مصطفى»