اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: المصريون دفعوا أثمانا باهظة لرفعة بلدهم
كتب:
أحمد العانوسي
06:44 م | السبت 06 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين.
الصفحة الأولى
- «السيسى»: المصريون دفعوا أثماناً باهظة لرفعة بلدهم
- الرئيس فى احتفالية ليلة القدر: نبذل قصارى جهدنا لوقف الحرب فى غزة.. وشيخ الأزهر: القوى الكبرى تدعم جيشاً مدجّجاً بالأسلحة لسحق النساء والأطفال
- «جسر المساعدات».. الملحمة المصرية لإغاثة أهالى «غزة» مستمرة
- «القاهرة» تستضيف اليوم مفاوضات التهدئة فى «غزة»
- مصطفى شعبان: استشعرت نجاح «المعلم» قبل عرضه
- توجيهات رئاسية بتوطين تكنولوجيا التصنيع العسكرى والمدنى
- مباحثات بين «الإنتاج الحربى وتاليس الفرنسية» لتعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات
- مكاسب قياسية للأهلى.. والزمالك فى الصدام الثانى مع فيوتشر أفريقياً
- «الأحمر» يحصل على 2 مليون دولار بعد بلوغه الدور قبل النهائى من دورى الأبطال
الصفحة الثانية
- «جسر المساعدات».. الملحمة المصرية لإغاثة غزة مستمرة
- «التحالف الوطنى»: مصر قدمت ٨٧% من إجمالى المساعدات.. وإطلاق أكبر قافلة تضم 500 شاحنة محمّلة بـ8 آلاف طن مواد غذائية وطبية ودوائية.. و«بيت الزكاة»: 100 شاحنة عملاقة تحمل كميات من البطاطين والألحفة والمراتب بتوجيهات من شيخ الأزهر
- «الهلال الأحمر»: إنشاء 6 مناطق لوجيستية و9 مخازن لاستقبال المساعدات للقطاع
- وزيرة التضامن: مخزن جمركى بالعريش للاستجابة لأى طوارئ.. والتعاقد مع السفارة الفرنسية للمساهمة فى المطبخ الإنسانى بالشيخ زويد
- أغلب مصابى غزة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية من الأطفال
- إسرائيل تواصل جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين
- 200 ألف فلسطينى يؤدون صلاتى العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى مساء الجمعة الأخيرة من رمضان
الصفحة الثالثة
- «السيسى» فى احتفالية ليلة القدر: مصر لم ولن تتوانى فى بذل الجهد لإيقاف الحرب وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
- الرئيس: علماء الأزهر يصححون المفاهيم الخاطئة بشأن الإسلام ويتصدون للتطرف.. وأبناء مصر يبذلون أرواحهم وطاقتهم لبناء وطنهم.. وشيخ الأزهر: الأمم المتحدة «مشلولة شللاً رباعياً» أقعدها عن وقف الجرائم الصهيونية.. والقوى الكبرى تدعم جيشاً مدججاً بالأسلحة لسحق المستضعفين من النساء والأطفال
- وزير الأوقاف: نستقبل جمهوريتنا الجديدة بافتتاح أكثر من 11 ألفاً و900 مسجد جرى إنشاؤها وتطويرها فى عهد الرئيس السيسى
- «السيسى» يكرم الفائزين فى المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم
- الأسرة القرآنية الأولى: تكريم الرئيس لنا رفع اسم عائلتنا عالياً
- «سعد»: نحن ٧ أشقاء وشقيقات ونحفظ القرآن الكريم كاملاً بفضل جهود والدى رغم حصوله على الشهادة الابتدائية فقط
- «الصندوق» ينظم معرضاً لتوزيع 8400 قطعة ملابس وأحذية وألعاب وشنط حلويات فى العيد
- «مكافحة الإدمان» يشيد بدور الأعمال الدرامية فى مواجهة ظاهرة التعاطى
- «تحيا مصر» يحتفل مع 2800 طفل بـ«يوم اليتيم» فى الأسمرات
- «حق عرب» يبرز جهود الصندوق فى متابعة المرضى ودعمهم نفسياً واجتماعياً.. و«صدفة» يحثهم على التقدم للعلاج
- تشييع جثمان الدكتور فتحى سرور بحضور رجال القانون والسياسة
- أداء صلاة الجنازة على رئيس مجلس الشعب الراحل بمسجد «حسن الشربتلى».. والعزاء بدار «المشير طنطاوى»
الصفحة الرابعة
- مدير «الإغاثة الطبية» بغزة: موقف مصر الحازم أفشل المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم
- الجرحى ينتظرون أياماً لإجراء العمليات بدون تخدير أو باستخدام مخدر موضعى فقط إن وجد
- سعيد حجازى يكتب: قى رحاب مملكة الدراويش
الصفحة الخامسة
- تفاؤل فى أوساط مجتمع الأعمال بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقيمة إجمالية 120 مليار جنيه
- اقتصاديون ورجال صناعة: خطوة مهمة لتوطين الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات ومحاصرة التضخّم عبر زيادة المعروض من السلع
- أكبر 3 شركات صرافة تجتذب تنازلات دولارية بـ10.5 مليار جنيه
- فريق بنك التعمير والإسكان يتوج بطلاً بالدورة الرمضانية للبنوك
- انطلاق منتدى الميثاق العالمى للأمم المتحدة فى مايو المقبل
- «أبوظبى الإسلامى مصر» يواصل حملة «الخير» فى رمضان
- «الزراعى المصرى»: دعم جهود توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية
- ياسمين خميس تتوج بجائزة رائدة صناعة النسيج 2024
- «ماجد الفطيم» تتبرّع لـ«غزة» عبر «الهلال الأحمر المصرى»
الصفحة السادسة
- فتاوى.. استخدام الكريمات المغذية للبشرة أثناء الصيام حتى لو امتصها الجلد.. «لا حرج فيه»
- نصيحة طبية.. لمرضى السكر: تابعوا مستوى السكر فى الدم على مدار اليوم وممنوع الصيام لبعض الحالات
- مجدى فكرى: العمل مع فؤاد المهندس متعة كبيرة وخضعت للعلاج بعد «الوتد»
- عملت فى «ساكن قصادى» مع عمالقة الفن.. وعاصرت مدارس مختلفة فى التمثيل والأخلاق والالتزام.. والمسلسل محفور فى أذهان الجمهور حتى وقتنا هذا
- جميع أعمالى صورتها فى شهر رمضان تقريباً.. والصيام لا يسبب لى أى إجهاد لأننى أجد متعتى فى العمل
- محمد سلماوى: السورة لها مكانة خاصة فى نفسى
الصفحة السابعة
- مصطفى شعبان: استشعرت نجاح «المعلم» قبل عرضه.. وسعيد بتفاعل الجمهور مع أحداث وشخصيات المسلسل
- شعرت بـ«خضة» بعد حريق استوديو الأهرام «كان كل همى الناس والبيوت»
- محمود حافظ: غيرت جلدى بـ«الخال الحنين» فى «إمبراطورية ميم»
- خالد منتصر: لعبة الموت فى الحشاشين
- قدمنا دراما عائلية قريبة من كل بيت مصرى.. و«النبوى» محترف كالأجانب
الصفحة الثامنة
- يا كحك «البيت».. محدش حلو إلا إحنا
- لبنى عبدالعزيز: عشقت «البنفسج» ودرسته ومطبخى فى أمريكا يشهد
- «يا بلاش»..خس وشيكارة علف.. جوائز دورة «البندارية»