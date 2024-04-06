اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: المصريون دفعوا أثمانا باهظة لرفعة بلدهم

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين.

الصفحة الأولى

- «السيسى»: المصريون دفعوا أثماناً باهظة لرفعة بلدهم

- الرئيس فى احتفالية ليلة القدر: نبذل قصارى جهدنا لوقف الحرب فى غزة.. وشيخ الأزهر: القوى الكبرى تدعم جيشاً مدجّجاً بالأسلحة لسحق النساء والأطفال

- «جسر المساعدات».. الملحمة المصرية لإغاثة أهالى «غزة» مستمرة

- «القاهرة» تستضيف اليوم مفاوضات التهدئة فى «غزة»

- مصطفى شعبان: استشعرت نجاح «المعلم» قبل عرضه

- توجيهات رئاسية بتوطين تكنولوجيا التصنيع العسكرى والمدنى

- مباحثات بين «الإنتاج الحربى وتاليس الفرنسية» لتعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات

- مكاسب قياسية للأهلى.. والزمالك فى الصدام الثانى مع فيوتشر أفريقياً

- «الأحمر» يحصل على 2 مليون دولار بعد بلوغه الدور قبل النهائى من دورى الأبطال

الصفحة الثانية

- «جسر المساعدات».. الملحمة المصرية لإغاثة غزة مستمرة

- «التحالف الوطنى»: مصر قدمت ٨٧% من إجمالى المساعدات.. وإطلاق أكبر قافلة تضم 500 شاحنة محمّلة بـ8 آلاف طن مواد غذائية وطبية ودوائية.. و«بيت الزكاة»: 100 شاحنة عملاقة تحمل كميات من البطاطين والألحفة والمراتب بتوجيهات من شيخ الأزهر

- «الهلال الأحمر»: إنشاء 6 مناطق لوجيستية و9 مخازن لاستقبال المساعدات للقطاع

- وزيرة التضامن: مخزن جمركى بالعريش للاستجابة لأى طوارئ.. والتعاقد مع السفارة الفرنسية للمساهمة فى المطبخ الإنسانى بالشيخ زويد

- أغلب مصابى غزة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية من الأطفال

- إسرائيل تواصل جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

- 200 ألف فلسطينى يؤدون صلاتى العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى مساء الجمعة الأخيرة من رمضان

الصفحة الثالثة

- «السيسى» فى احتفالية ليلة القدر: مصر لم ولن تتوانى فى بذل الجهد لإيقاف الحرب وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

- الرئيس: علماء الأزهر يصححون المفاهيم الخاطئة بشأن الإسلام ويتصدون للتطرف.. وأبناء مصر يبذلون أرواحهم وطاقتهم لبناء وطنهم.. وشيخ الأزهر: الأمم المتحدة «مشلولة شللاً رباعياً» أقعدها عن وقف الجرائم الصهيونية.. والقوى الكبرى تدعم جيشاً مدججاً بالأسلحة لسحق المستضعفين من النساء والأطفال

- وزير الأوقاف: نستقبل جمهوريتنا الجديدة بافتتاح أكثر من 11 ألفاً و900 مسجد جرى إنشاؤها وتطويرها فى عهد الرئيس السيسى

- «السيسى» يكرم الفائزين فى المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم

- الأسرة القرآنية الأولى: تكريم الرئيس لنا رفع اسم عائلتنا عالياً

- «سعد»: نحن ٧ أشقاء وشقيقات ونحفظ القرآن الكريم كاملاً بفضل جهود والدى رغم حصوله على الشهادة الابتدائية فقط

- «الصندوق» ينظم معرضاً لتوزيع 8400 قطعة ملابس وأحذية وألعاب وشنط حلويات فى العيد

- «مكافحة الإدمان» يشيد بدور الأعمال الدرامية فى مواجهة ظاهرة التعاطى

- «تحيا مصر» يحتفل مع 2800 طفل بـ«يوم اليتيم» فى الأسمرات

- «حق عرب» يبرز جهود الصندوق فى متابعة المرضى ودعمهم نفسياً واجتماعياً.. و«صدفة» يحثهم على التقدم للعلاج

- تشييع جثمان الدكتور فتحى سرور بحضور رجال القانون والسياسة

- أداء صلاة الجنازة على رئيس مجلس الشعب الراحل بمسجد «حسن الشربتلى».. والعزاء بدار «المشير طنطاوى»

الصفحة الرابعة

- مدير «الإغاثة الطبية» بغزة: موقف مصر الحازم أفشل المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم

- الجرحى ينتظرون أياماً لإجراء العمليات بدون تخدير أو باستخدام مخدر موضعى فقط إن وجد

- سعيد حجازى يكتب: قى رحاب مملكة الدراويش

الصفحة الخامسة

- تفاؤل فى أوساط مجتمع الأعمال بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقيمة إجمالية 120 مليار جنيه

- اقتصاديون ورجال صناعة: خطوة مهمة لتوطين الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات ومحاصرة التضخّم عبر زيادة المعروض من السلع

- أكبر 3 شركات صرافة تجتذب تنازلات دولارية بـ10.5 مليار جنيه

- فريق بنك التعمير والإسكان يتوج بطلاً بالدورة الرمضانية للبنوك

- انطلاق منتدى الميثاق العالمى للأمم المتحدة فى مايو المقبل

- «أبوظبى الإسلامى مصر» يواصل حملة «الخير» فى رمضان

- «الزراعى المصرى»: دعم جهود توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية

- ياسمين خميس تتوج بجائزة رائدة صناعة النسيج 2024

- «ماجد الفطيم» تتبرّع لـ«غزة» عبر «الهلال الأحمر المصرى»

الصفحة السادسة

- فتاوى.. استخدام الكريمات المغذية للبشرة أثناء الصيام حتى لو امتصها الجلد.. «لا حرج فيه»

- نصيحة طبية.. لمرضى السكر: تابعوا مستوى السكر فى الدم على مدار اليوم وممنوع الصيام لبعض الحالات

- مجدى فكرى: العمل مع فؤاد المهندس متعة كبيرة وخضعت للعلاج بعد «الوتد»

- عملت فى «ساكن قصادى» مع عمالقة الفن.. وعاصرت مدارس مختلفة فى التمثيل والأخلاق والالتزام.. والمسلسل محفور فى أذهان الجمهور حتى وقتنا هذا

- جميع أعمالى صورتها فى شهر رمضان تقريباً.. والصيام لا يسبب لى أى إجهاد لأننى أجد متعتى فى العمل

- محمد سلماوى: السورة لها مكانة خاصة فى نفسى

الصفحة السابعة

- مصطفى شعبان: استشعرت نجاح «المعلم» قبل عرضه.. وسعيد بتفاعل الجمهور مع أحداث وشخصيات المسلسل

- شعرت بـ«خضة» بعد حريق استوديو الأهرام «كان كل همى الناس والبيوت»

- محمود حافظ: غيرت جلدى بـ«الخال الحنين» فى «إمبراطورية ميم»

- خالد منتصر: لعبة الموت فى الحشاشين

- قدمنا دراما عائلية قريبة من كل بيت مصرى.. و«النبوى» محترف كالأجانب

الصفحة الثامنة

- يا كحك «البيت».. محدش حلو إلا إحنا

- لبنى عبدالعزيز: عشقت «البنفسج» ودرسته ومطبخى فى أمريكا يشهد

- «يا بلاش»..خس وشيكارة علف.. جوائز دورة «البندارية»