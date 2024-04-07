مصطفى شعبان لـ«حبر سري»: درست الطب لمدة سنة.. وحولت لإعلام بدون معرفة أهلي

أكد الفنان مصطفى شعبان، أنه في فترة الدراسة تمرد على والديه من أجل تغير مسار دراسته، من الطب إلى الإعلام، موضحا: «محستش نفسي في طب خالص ومقدرتش أكمل فيها، لقيت نفسي عايز أروح إعلام».

مصطفى شعبان: درست الطب لمدة عام

وأشار «شعبان»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أنه درس الطب لمدة عام دراسي واحد، وبعدها حول للإعلام للدراسة بها، مؤكدا أن لم يخبر أهله بفكر رحيله من كلية طب لإعلام: «مقولتلهمش إلا أما روحت إعلام ودرست وقضيت وقت فيها ودخلت الامتحان».

ولفت إلى أن رد فعل أسرته على انتقاله من دراسة الطب إلى الإعلام، كان الضحك الهستيري ومفاجأة كبيرة لهم، موضحا أنه لم يخبرهم من البداية لعدم توقعه رد فعلهم على هذا الخبر.