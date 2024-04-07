أحمد العوضي يعلن مفاجأة بشأن حلقة اليوم من حق عرب.. «هينتقم من الكل»

استطاع الفنان أحمد العوضي، تحقيق نجاحًا ملحوظًا خلال الموسم الرمضاني 2024، منذ عرض الحلقة الأولى من مسلسله حق عرب، إذ قدم دراما شعبية نجحت في خطف أنظار المتابعين حتى باتوا ينتظرون الحلقات واحدة تلو الأخرى لمتابعة سير الأحداث المشوقة والمختلفة يوميًا.

وقبل عرض الحلقة 28، من مسلسل حق عرب، اليوم، بطولة أحمد العوضي، أعلن بطل العمل أن أحداث اليوم تشهد انتقام «عرب السويركي» من أعدائه، إذ تعرض لظلم كبير الحلقات الماضية، انتهت بخطفه وحقنه بالمواد المخدرة، ليقرر اليوم الانتقام من الجميع.

وكتب «العوضي» عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كله النهاردة يجهز حاله وكل القهاوي تجهز نفسها عشان فيه دغدغه، النهارده عرب السويركي هياكل وشهم واحد واحد النهارده حلقة موت الموت».

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama

وتأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 28، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 9 مساء، وتعاد لأول مرة في تمام الساعة 12 ظهر الغد، والإعادة الثانية 3 عصرا.