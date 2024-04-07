أحمد العوضي لـ«ع المسرح»: «اللي أحبها محدش يقدر يعاكسها ورومانسيتي بتكون برجولة»

قال الفنان أحمد العوضي، إنَّه بطبعه ليس شخصًا رومانسيًا، وشخصيته عندما يحب أقرب للأدوار التي قدمها في قالب «ابن البلد»، موضحاً: «فيه رومانسية بتضايقني وبحب الرومانسية تكون برجولة، يعني رومانسية ناشفة».

وأضاف «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «رومانسيتي بتكون من راجل في كل تصرفاته والرومانسية اللي مبحبهاش اللي فيها تلزيق، ودي تركيبتي».

وتابع: «عمري ما قولت حب الرجل للست ضعف وممكن تكون ضعيف قدام اللي بتحبها من حبك لها، والرومانسية برجولة أنك تحسسها بحبك لها بشخصيتك وكاركترك واللي أحبها محدش يقدر يعاكسها».

وأكد: «بلعب أدوار رومانسية بطريقتي والمهم عندي أقدمها في أي إطار؟ بمعنى أن الرومانسية بس مش نوعي في الأدوار، وهناك زملاء لي بارعين عني في تقديمها، ولا أرى أن هذه الأدوار سيئة لكني لو هاعملها فبطريقة «عربي السويركي» أو «الخديوي»، والخديوي والكومندا والسويركي بيحبوا لكنه حب أقرب للي أنا بحبه».