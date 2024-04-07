بدء عزاء أحمد فتحي سرور بحضور رئيسي النواب والشيوخ

بدأ عزاء الدكتور أحمد فتحي سرور، منذ قليل، بحضور عدد من الوزراء السابقين والحاليين، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وعبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وعدد كبير من النواب السابقين والحاليين، وعدد من سفراء الدول العربية وحسن يونس وزير الكهرباء السابق وعوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق وعبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب.

وشيع أمس السبت، جثمان الراحل الدكتور أحمد فتحي سرور من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر، ودفن جثمان الراحل بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

والجدير بالذكر أنه صدر للدكتور أحمد فتحي سرور عددًا من المؤلفات حول الإرهاب وجرائم غسيل الأموال، من أبرزها كتاب «غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي صدر في عام 2019، هذا العمل يعد مرجعًا هامًا في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ويقدم تحليلًا شاملًا للتحديات القانونية، والإجرائية المتعلقة بهذه القضايا العالمية الحرجة.