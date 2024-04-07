من هو الخليفة المستنصر بالله الفاطمي؟.. تحدثت عنه الحلقة 28 من يحيى وكنوز 3

يسلط مسلسل يحيى وكنوز 3 الضوء على العديد من الأحداث التاريخية في الحضارة المصرية سواء الفرعونية أو الحديثة، وخلال أحداث الحلقة 28 من المسلسل ذكر اسم الخليفة المستنصر بالله الفاطمي، وذلك أثناء تواجد الربوت يحيى وأحد أشخاص العصابة في عصر الدولة الفاطمية.

الخليفة المستنصر بالله الفاطمي

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير معلومات عن الخليفة المستنصر بالله الفاطمي بعد ذكر اسمه في المسلسل وفقا لما ذكر في «الموسوعة العربية»:

- تولى حكم مصر وهو في الثامنة عشرة من عمره.

- انهار حكمه بسبب نقصان منسوب مياه النيل، ليسبب أزمة عاتية وتكرر هذا النقصان ليصيب البلاد بكارثة كبرى.

- شهد عصره مجاعة امتدت 7 سنوات متصلة من 1065 إلى سنة 1071، وعرفت هذه المجاعة بالشدة المستنصرية أو الشدة العظمى.

- هو الخليفة الفاطمي الثامن والإمام الـ 18 في سلسلة أئمة الشيعة الإسماعيلية.

- كان عهد المستنصر بداية لتراجع الخلافة الفاطمية ثم انحطاطها وزوالها لاحقاً.

- بعد وفاته نشب خلاف بين من رأوا أن الإمام يكون ابنه أحمد المستعلى بالله، وبين مؤيدي ابنه نزار المصطفى لدين الله.

أحداث الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

استطاع أبطال يحيى وكنوز 3 على مدار الموسمين الأول والثاني جذب الجمهور بأصواتهم المميزة في سرد الحكايات، وكان من بين أبطال المسلسل الفنانين «عصام السقا وعلاء مرسي وبثينة هاني ومحمد ثروت وياسر الطوبجي»، وعدد من ضيوف الشرف.