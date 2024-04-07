مسلسل صيد العقارب الحلقة 28.. غادة عبدالرازق تتلقى صدمة كبيرة من والدها

أحداث كثيرة ومتنوعة شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق الذي يُعرض عبر قناة CBC، دارت حول اشتعال الصراع بين المهندس شريف الغزولي خبير الكاميرات وعائلتي الغول وضرغام، بعدما تبين أن إطلاق النار على الدكتورة عايدة ضرغام وشقيقها مصطفى له علاقة بالمهندس شريف.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 بطولة غادة عبد الرازق

وسط رحلة الصراع والأحداث المتنوعة التي شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 كان الحدث الأبرز هو معرفة الدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق، أن المهندس شريف الغزولي، خبير الكاميرات له ثأر لدى أسرتها، وهو ما قاله لها والدها الحاج حسن ضرغام، وذلك بعدما أخبرها الضابط حسام العطار أن مراقبة المهندس شريف الغزولي كشفت أن والدته من بلدة والدها الحاج حسن ضرغام، وأنها تُسمى سعاد عبد الجبار حنفي، وعندما سألت عايدة والدها حسن ضرغام عن هذه السيدة ظهرت الدهشة على وجهه وأخبرها أن هناك ثأر قديم، لكنه رفض إخبارها بأي شأي آخر.

التقاء إسماعيل الغول وحسن ضرغام

كما تضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 بطولة غادة عبد الرازق، اتصال الحاج حسن ضرغام بالحاج إسماعيل الغول يخبره بأمر والدة المهندس شريف الغزولي، ليُصدم الأول ويأتي إليه على الفور، ومن ثم يتفقا على حماية أبناءهما من غدر شريف الغزولي.

وشهدت الحلقة 28 من صيد العقارب معرفة الدكتورة عايدة وزوجها ياسين أن زكريا أطلق النار عليها وعلى شقيقها مصطفى ضرغام بتكليف من شخص آخر غير الحاج إسماعيل الغول، كما تضمنت الحلقة ظهور المهندس شريف الغزولي أمام قبر والدته سعاد عبد الجبار حنفي يخبرها أنه سيواصل انتقامه من عائلتي الحاج الغول وضرغام ليأخذ بثأرها منهم جميعًا، وانتهت الحلقة على حديث الدكتورة عايدة مع نيرفانا التي سبق لها الارتباط بالمهندس شريف الغزولي، تطلب مساعدتها.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتجسد غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول، والساعة 2:45 صباحًا.