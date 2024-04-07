مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. محاولة قتل شقيق غادة عبدالرازق

أحداث كثيرة ومواجهات نارية، في مسلسل صيد العقارب الحلقة 27، بين غادة عبد الرازق التي تؤدي شخصية الدكتورة عايدة ضرغام، وعائلة الغول «عائلة زوجها»، بعد مقتل شقيقها علي، وتصاعدت الأحداث النارية بسبب مقتل سامح الغول، وظنت عائلة ضرغام أنها انتقمت لابنها، إلا أن حدث ما لم توقعه «عايدة».

محاولة قتل مصطفى ضرغام

بعد مقتل سامح الغول خلال الأحداث الماضية من مسلسل صيد العقارب، فرح والد الدكتورة عايدة ضرغام، وظن أنه انتقم لمقتل ابنه «علي»، إلى أن أصيب الابن الآخر «مصطفى» بطلق ناري دخل على إثره المستشفى في حالة حرجة، وسط حالة من الحزن والصدمة.

خلال أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 27، دخل الشك في نفس الدكتورة عايدة من ناحية إسماعيل الغول الذي يجسد شخصيته الفنان رياض الخولي، ووالد زوجها «ياسين» ويجسد شخصيته محمد علاء، أنه هو من قام بمحاولة قتل شقيقها «مصطفى»، خاصة بعد سماعها تسجيل صوتي لإسماعيل الغول.

من حاول قتل شقيق عايدة في مسلسل صيد العقارب

انتهت أحداث الحلقة 27 من مسلسل صيد العقارب، أن التسجيل الصوتي تم إرساله من أحد أجهزة شركة الكمبيوتر للمهندس وخبير الكاميرات «شريف الغازولي» والذي طلبت منه «عايدة» مساعدته سابقًا، ليتردد سؤال في ذهن الجمهور من حاول قتل مصطفى وما علاقة مهندس الكمبيوتر بإسماعيل الغول.

ويشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من الفنانين على رأسهم غادة عبد الرازق سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.