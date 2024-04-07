مسلسل صيد العقارب الحلقة 28.. غادة عبدالرازق تكتشف مفاجأة في التحقيقات

أحداث كثيرة ومتنوعة شهدها مسلسل صيد العقارب الذي يُعرض عبر قناة CBC في الحلقات السابقة، وازداد البحث عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 بطولة غادة عبدالرازق، بعدما انتهت أحداث الحلقة السابقة بمفاجأة مثيرة تلقتها الدكتورة «عايدة» بشأن خبير الكاميرات «شريف الغازولي».

مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 بطولة غادة عبدالرازق

وكانت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق شهدت أحداثًا مثيرة، إذ تُحقق النيابة في واقعة مقتل «مصطفى» بعد استجابة المتهم بقتله، الذي أشار إلى أنه تم استئجاره لقتل «عايدة» لكن الرصاص أصاب شقيقها بدلًا منها، لتكشف التحقيقات مفاجأة مدوية، حيث يتبين أن التسجيل الصوتي الذي جرى إرساله من أحد أجهزة شركة الكمبيوتر للمهندس وخبير الكاميرات «شريف الغازولي» هو من أرسله، وهو الشخص نفسه الذي قد طلبت «عايدة» مساعدته سابقًا.

وبينما كان مصطفى يرقد في المستشفى، زارته ابنة أخته للاطمئنان عليه، واجهت هناك والدتها بعد المشاجرة الأخيرة التي دارت بينهما، لكن عندما علمت الأم أن ابنتها حامل، تناست كل الخلافات، وفي الوقت ذاته تحاول «صفاء» التي تجسد شخصيتها رحاب عرفة، زوجة «مصطفى» الاطمئنان عليه.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق حول شخصية الدكتورة «عايدة» وتعمل في استخلاص السموم من العقارب، إذ تعيش حياة صعبة مليئة بالتحديات، وتواجه العديد من الصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، وتشهد أحداث المسلسل مقتل شقيقها ما أدى إلى بدأ الصراعات مبين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، لتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن مشاهدة مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق على قناة CBC في رمضان 2024 الساعة السابعة والنصف مساءً، كما تُعرض حلقة الإعادة يوم الأربعاء الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.