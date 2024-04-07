يتابع الجمهور الحلقات الأخيرة من مسلسل صيد العقارب باهتمام كبير، لمعرفة ما سيحدث في النهاية، خاصة بعد انتقام غادة عبد الرازق من عائلة «الغول»، وبات البعض عن موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 28.

توجد مواعيد المسلسلات على جميع منصات التواصل الاجتماعي، منها موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 28، إذ يأتي العرض الأول عند الساعة السابعة والنصف مساءً، أما عن الإعادة الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً، في اليوم التالي.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 28

تتلقى الفنانة غادة عبد الرازق ردود إيجابية من الجمهور، الذين اعتادوا عليها في أدوار المرأة القوية، التي تأخذ حقها ولا تتنازل عنه أبدًا، لذا يبحث عدد كبير من جمهورها عن موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 28.

غادة عبد الرازق بطلة مسلسل صيد العقار

تؤدي الفنانة غادة عبد الرازق، بطولة مسلسل صيد العقارب، وتلعب دور طبيبة وتاجرة في سم العقارب، وتستخدم هذه الطريقة، في إعادة حق شقيقها، الذي توفي بسبب عائلة «الغول»، ويشاركها في أداء الحلقات مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم أحمد ماهر، رياض الخولي، والعمل الفني من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، إنتاج شركة فينومينا.

تردد قناة cbc

تردد قناة cbc 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.