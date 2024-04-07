«حياة كريمة» يكرم سيدة عجوز تعمل بالشارع: «ربنا يديكم من وسع»

كافأ برنامج «حياة كريمة» المذاع عبر قناة dmc، ويقدمه أيمن مصطفى، سيدة عجوز تعمل في الشارع، ليهديها ميدالية حياة كريمة إضافة إلى مبلغ مالي لإيجار محل ودفع إيجار سنتين وشراء بضاعة لها بدلا من التجول في الشوارع، وعبرت عن سعادتها وبكت قائلة: «ربنا يديكم من وسع والحمد لله يا رب وعمره ما كسفني وربنا عنده خير كتير أوي».

وخلال لقائها قالت السيدة: «أنا عندي خمس عيال وجوزي ميت من 20 سنة وربنا بيعطينا وهفضل أشتغل لحد ما ربنا يتولانا، ونفسي ربنا يقوينا ويبعد عننا المرض».

وأضافت السيدة: «مستورين وبنعرف نشتغل وبقالي 20 سنة بتاجر في الدقيق وبعدين بعمل محشي أبيعه للناس وجوزي توفى وملوش معاش ولا أي حاجة»، وقدم لها دعم 500 جنيه ثم أخرجت المبلغ كله لبائعة أخرى تسير على كرسي متحرك لدعمها في دفع إيجار شقتها».